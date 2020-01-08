Лінгвісти з Асоціації американських діалектів головним словом минулого десятиліття визнали займенник "вони".

Таким чином експерти відреагували на тенденцію називати всіх людей множинним займенником третьої особи, замість "він" чи "вона", пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на The Guardian.

Також лінгвісти відзначили практику не тільки представлятися в листуванні своїм ім'ям, а й вказувати займенники, якими людина просить називати себе – "він", "вона".

Окреме вживання слова "вони" раніше було позначене як слово 2015 року. Займенник використовують для позначення людини без вказівки на її гендер.

"Люди захотіли вибрати щось, що витримує випробування часом і підсумовує десятиліття в цілому", – сказав Циммер, який пише мовну колонку для журналу Wall Street Journal.

Названо головне слово минулого десятиліття Наш

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо найпопулярніше слово 2019 року в Україні.

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