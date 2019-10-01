Названо 5 головних цілей Міністерства освіти на 5 років

Міністерство освіти та науки визначило 5 чітких цілей, які відомство має виконати за наступні 5 років

Відповідну Програму діяльності уряду Кабінет міністрів України ухвалив на засіданні 29 вересня, пише пресслужба МОН.

"Цей документ встановлює 5 основних пріоритетів, на які ми мусимо орієнтуватись під час подальшої роботи. Дуже важливо, що це не абстрактні цілі, а конкретні вимоги з індикаторами. Я переконана, що такий підхід значно підвищить продуктивність нашої роботи", – відзначила міністр освіти і науки України Ганна Новосад.

Так, перша ціль для МОН –кожна дитина має доступ до якісної дошкільної освіти. У документі зазначається, що уряд прагне досягти цілі, що передбачає зростання щорічного показника охоплення дітей дошкільною освітою 3-5 років у міській та сільській місцевостях.

Також повинна зростати частка 5-6 (7)-річних дітей, які здобувають дошкільну освіту в закладі дошкільної освіти.

Дошкільнята Український інститут майбутнього

Друга ціль – випускники школи є самодостатніми, творчими та креативними особистостями, які мають ґрунтовні знання та володіють компетентностями, що потрібні у сучасному світі. Передбачається, що України повинна зайняти місце у міжнародному дослідженні якості освіти PISA і покращити результати з читацької, математичної, природничо-наукової грамотності.

Третє завдання для МОН – випускники шкіл мають широкий вибір закладів для здобуття якісної професійної освіти з подальшим працевлаштуванням. Зростатиме відсоток випускників шкіл, що обирають професійну освіту після школи, щонайменше до 45%.

Четверта ціль – випускники закладів вищої освіти є конкурентоспроможними фахівцями на ринку праці.

Також ставлять на меті, щоб українські вчені мали належні умови для досліджень та були інтегровані у світовий науковий простір.

Найближчим часом відомство розробить чіткий план заходів, де покроково буде розписано, як саме МОН досягатиме поставлених цілей.

Освіта photo-lviv.in.ua

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