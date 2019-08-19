Названі школи-лідери Києва за результатами ЗНО-2019

ЗНО-2019 з української мови та літератури найкраще склали випускники гімназії №178 Солом'янського району Києва, з історії України – випускники ліцею "Інтелект", а з математики – технічного ліцею Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут".

Як пише Інформатор Гроші, за основу рейтинга взято результати тестів, які українські школярі найбільше здають: українська мова та література, математика, історія, англійська мова, біологія та географія (щоб переглянути рейтинг, доскрольте до кінця сторінки).

"При складанні рейтингу враховувався не тільки відсоток учасників, які отримали від 160 до 180 і від 180 до 200 балів, але і кількість школярів, які здавали тести в кожній школі. Так, в деяких школах, наприклад тест з біології могли здавати всього 9 чоловік і відповідно відсоток успішно здали міг бути вище. А десь аналогічний тест здавали 45-70 чоловік і у відсотках показник може бути трохи нижче", – йдеться в повідомленні.

Так, найкраще склали ЗНО з біології випускники Києво-Печерського ліцею №171 "Лідер". Гімназія біотехнологій №177 Солом'янського району стала лідером за результатами тестування з географії. Англійську мову найкраще написали випускники ліцею "Інтелект".

Англійська мова

Рейтинг шкіл Києва Інформатор Гроші

Біологія

Рейтинг шкіл Києва Інформатор Гроші

Географія

Рейтинг шкіл Києва Інформатор Гроші

Історія України

Рейтинг шкіл Києва Інформатор Гроші

Математика

Рейтинг шкіл Києва Інформатор Гроші

Українська мова та література

Рейтинг шкіл Києва Інформатор Гроші

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо предмети ЗНО, які найчастіше обирають українці.

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