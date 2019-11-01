Називали мавпою через колір шкіри: з'явилася версія, чому школярка з Києва вистрибнула у вікно

Учениця школи №173 Солом'янського району Києва могла вистрибнути з вікна четвертого поверху через те, що однокласники часто називали її мавпою через колір шкіри.

Як розповіла тітка семикласниці Катерина Мілічева, деякі ЗМІ писали, що такий вчинок вона могла зробити через розлучення батьків. Проте минуло майже 9 років, тому вплинути на дитину це не могло, пише Інформатор.

Вона додала, що Ангеліна переживала через тиск однолітків і насмішок з неї. Дівчинка не хотіла ходити до школи і не раз говорила, що там їй не подобається. Проте не пояснювала, у чому саме справа. Тітка дівчинки розповіла, що перед спробою самогубства Ангеліна запитала своїх однокласників: "Якщо я викинуся з вікна, ви теж будете сміятися?".

Адміністрація школи намагається зняти з себе всю відповідальність. Мілічева наголосила, що учням сьомих класів нібито сказали відповідати слідчим, що Ангеліна дружила з усім класом і жодних конфліктів всередині колективу чи випадків булінгу не було.

З'явилася версія, чому школярка з Києва вистрибнула у вікно

За словами мами одного з учнів, через колір шкіри підлітка у школі називали мавпою. Вчителі були у курсі расистських образ, проте ніяк не реагували на ситуацію.

В.о. директора школи №173 Тетяна Ступак не хотіла спілкуватися з представниками преси, тому попросила охоронця буквально силою виставити журналістів за двері.

Наразі стан дівчинки стабільно важкий, вона перебуває в "Охматдиті". У дитини травми ніг, тазу, хребта, переломи ребер і черепно-мозкова травма. Ангеліну вивели з глибокого сну, вона вже самостійно дихає.

Надати допомогу дівчинці можна за реквізитами її батька – 4149 4390 1010 1446 Шкуратенко Андрій Іванович (ПриватБанк).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 жовтня на проспекті Відрадному Солом'янського району Києва учениця школи №173 розігналася й вистрибнула з вікна кабінету, розташованого на четвертому поверсі. У поліції повідомили, що на перерві вчителька попросила дітей вийти із класу та відчинила для провітрювання вікно біля дошки. І поки жінка відволіклася, одна з учениць раптово кинула портфель та з розгону вистрибнула у вікно.

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