"Навіть бабусі": у вступній кампанії-2019 зафіксували масову курйозну проблему

У вступній кампанії-2019 в Україні зафіксували курйозну проблему при реєстрації в електронних кабінетах, де випускники шкіл повинні подавати заявки на вступ до вищих навчальних закладів.

Про проблему повідомили у Міністерстві освіти і науки України, йдеться на сайті МОН.

Виявилося, що в цих електронних кабінетах часто реєструються не діти, а їхні батьки чи навіть бабусі, які самі подають заяви на бюджет, не цікавлячись думкою своїх дітей.

Не знаючи про це, вступники звертаються на гарячу лінію із запитаннями.

Директор ДП "Інфоресурс" Оксана Бєлік, як йдеться в повідомленні МОН, зазначила, що зараз зафіксовано 5 тис. зареєстрованих електронних заяв, які потребують уточнення.

"Будь ласка, спілкуйтеся між собою! В таких ситуаціях нерідко вже нічого не можна змінити, якщо така заява - на бюджет, з виставленим пріоритетом - зареєстрував виш. Вступник вже не зможе скасувати і подати замість цих інші заяви, а значить - вступити в бажаний університет", - підкреслила Бєлік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше МОН опублікувало рейтингові списки абітурієнтів.

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