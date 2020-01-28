Заборона смартфонів у школах: автор спірного законопроекту виступив з роз'ясненням

Автор законопроекту про заборону смартфонів у школах, народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко роз'яснив, що пропонує вилучати гаджети тільки на час уроку.

Про деталі своєї законодавчої ініціативи, яка вже спровокувала активну дискусію в соціальних мережах, Гончаренко розповів в ефірі ObozTV.

Нардеп пояснив, що спонукало його розробити подібний законопроект: "Діти, на жаль, досить часто під час уроків займаються не уроками, а сидять в телефонах. У мене у самого двоє синів. На жаль, така проблема є. І думаю, є в багатьох українських сім'ях".

Крім того, на його думку, заборона на використання смартфонів під час уроків допоможе обмежити прояви булінгу в школах. Однак депутат не уточнив, яким чином ці явища пов'язані.

Гончаренко також зазначив, що згідно з його законопроектом спосіб "вилучення" у дітей мобільних телефонів визначатиме адміністрація навчального закладу спільно з батьківським комітетом.

"Я бачу це так: діти приходять до школи і є шафка, куди вони складають мобільні телефони. Закінчився урок – вони вийшли, взяли з шафи телефон. Будь ласка, нехай телефонують батькам, дивляться, що їм цікаво. Це перерва, їхній особистий час. Розпочинається урок – мобільний телефон абсолютно не потрібен на уроці", – наголосив він.

Гончаренко запропонував заборонити смартфони на уроках fsspx.news

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що ініціатива Гончаренко викликала бурхливу реакцію в мережі.

У Facebook-групі "Уміти вчити: спільнота освітян" одні користувачі підтримали ідею нардепа, інші – виступили категорично проти. Як виявилося, багато вчителів використовують смартфони в роботі на уроці: наприклад, для виконання завдань з електронних версій підручників.

А освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що законопроект є абсолютно непотрібним і, можливо, його не розглядатимуть.

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