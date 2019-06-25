Навчатись через проекти: досвід фінської школи

Фінські школярі з першого класу вчаться робити проекти: презентації, фільми, плакати, журнали, анімації тощо. Про те, як допомагати учням пізнавати світ, втілюючи концепцію “навчання через дію” і заохочуючи їх до самостійної роботи, написав ресурс Нова Українська Школа.

Проектне навчання - це надзвичайно важлива форма роботи, вважають фінські освітяни. Завдяки йому покращується мотивації дітей до навчання та зростає рівень успішності. Учні працюють в парах або в групах, це допомагає отримати навички співпраці.

Розробляючи ідеї, мету та інструменти проекту, фінський вчитель обов’язково враховує навчальну програму. Кількість проектів та теми кожен викладач може обирати сам. Але ніхто ніколи не примушує дітей робити те, що їм не цікаво, стверджує Аня Хурінайнен-Косунен, викладачка Гельсинського університету та вчителька молодших класів, яка працює у межах проекту “Фінська підтримка реформи української школи”.

Експертка розповідає, що перш ніж реалізувати концепцію “навчання через дію”, варто поставити собі такі питання:

Що ми досліджуємо?

Як ми досліджуємо?

Звідки ми беремо інформацію?

Навіщо ми досліджуєм?

Готовий проект обов’язково слід оцінити: це можуть зробити проектна група та інші однокласники, самооцінювання теж надзвичайно важливе. “Наприкінці кожного проекту до класу запрошують експерта з певної галузі, який відповідає на всі запитання”, - каже викладачка. Іноді експертом виступає хтось із батьків школярів.

Експертка пропонує познайомитись з проектною роботою у школі на прикладі проекту Космос. Він тривав приблизно півтора місяці і об’єднав кілька предметів: малювання, трудове навчання, музику та “Я досліджую світ”.

На самому початку діти визначилися, що саме вони хочуть знати про космос. Вчителька допомогла їм згрупувати питання за темами. Потім учні обговорювали, що вони вже знають про свій об’єкт.

Далі настав час пошуку фактів. Книги, інтернет - тут все стало в нагоді. Всі дані діти внесли в комп’ютер, роздрукували і розклеїли фотографії та факти на великому плакаті. Кожна група представила свій проект і відповідала на додаткові запитання. Потім учні резюмували, про що дізналися:

Сонце не рухається;

Земля обертається навколо Сонця за рік, тобто 12 місяців;

Земля обертається навколо своєї осі за день і ніч;

Місяць обертається навколо Землі – для цього потрібен приблизно місяць.

Експертом виступив учитель фізики із середньої школи, в нього діти дізналися відповіді на питання, які виникали в них під час підготовки проекту.

Кінцевий етап - творча робота. Учні створювали небесні тіла з тіста, паперу, повітряних кульок, малювали їх і співали пісню про планети Сонячної системи. А потім клас отримав бонус: екскурсію до наукового центру “Хеурека”, де діти змогли “погуляти” Місяцем.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram