Навчання у вишах України різко подорожчає: скільки платитимуть студенти

В Україні в 2020 році на популярні спеціальності у вищих закладах освіти зросте вартість навчання. У деяких вишах ціна збільшиться не більш ніж на 10-25%, а в інших – на 30-40%.

Як повідомила УНН пресслужба Міністерства освіти і науки, університетам встановлять межу, нижче якої вони не зможуть опустити ціну на контракт.

"Наразі проект постанови Кабінету міністрів України "Про деякі питання запровадження індикативної собівартості" проходить стадію погодження. Остаточне рішення буде прийматися урядом. Кожен заклад вищої освіти щорічно отримує фінансування на підготовку студентів за кошти державного бюджету. Від цього розраховується усереднений показник для вишу для підготовки одного студента", – йдеться в повідомленні.

Вартість навчання у вишах Погляд

Тому визначається, що мінімальна ціна у 2020 році має становити 60%, у 2021 році – 70%, у 2022 році – 80% від середньої вартості підготовки одного студента за кошти державного бюджету.

Так, рішення буде поширеним на 31 з-понад 120 спеціальностей, які не є дефіцитними на ринку праці, а саме:

"Філологія";

"Економіка";

"Політологія";

"Психологія";

"Соціологія";

"Журналістика";

"Менеджмент";

"Маркетинг";

"Облік та оподаткування";

"Право";

"Міжнародні відносини";

"Медицина";

"Ветеринарія" тощо.

У таких закладах як Київський національний університет Т.Г. Шевченка, Луцький національний технічний університет, Національний авіаційний університет, Одеська юридична академія, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича та деяких інших вартість навчання контрактного студента – вища від мінімальної визначеної порядком. Тому в цих вишах, у разі запровадження принципу, ціна збільшиться не більш ніж на 10-25% від поточної вартості.

Наприклад, в Одеській національній академії харчових технологій, Національному університеті "Львівська політехніка" та деяких інших на окремі визначені спеціальності вартість навчання зросте на 30-40%. Різниця у вартості навчання за кошти держбюджету та фізичних/юридичних осіб у закладах є суттєвою.

"Важливо, що мінімальна вартість навчання не може перевищувати три середньомісячні заробітні плати в регіоні, де знаходиться заклад вищої освіти", – йдеться в повідомленні.

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