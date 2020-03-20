Навчання у школах перенесуть на літо: Міносвіти розвіяло інтернет-фейк

У соцмережах батьки почали поширювати фейк, що навчання в школах через карантин перенесуть на літо. Проте в Міністерстві освіти пояснили, що наразі ніхто не збирається переносити закінчення навчального року.

Про це повідомила заступниця в.о. міністра освіти Любомира Мандзій на Facebook-сторінці відомства під час онлайн-трансляції, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

Як розповіли у Facebook-групі "По той бік новин", у шкільні чати у Viber батьки почали надсилати нібито постанову Кабінету міністрів, де написано, що навчальний процес перенесено з 12 березня по 29 травня на червень-липень 2020 року. Хоч на офіційному сайті уряду нічого про це не було сказано.

Фейк про перенесення навчання на літо Facebook По той бік новин

Скріншот

"Я на сьогоднішній день не можу вам відповісти щодо продовження строків карантину. Це рішення, безперечно, буде прийматися на вищому урядовому рівні. Якщо карантин закінчиться 3 квітня – то точно не будуть зміщені графіки закінчення навчального року”, –додала Мандзій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у МОН відповіли на важливі питання вчителів про карантин.

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