Навчальним закладам України продовжують проводити неіснуючу атестацію

Місцеві органи управління освітою продовжують проводити державну атестацію і перевірки закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, незважаючи на скасування такої атестації центральною владою.

"У Державну службу якості освіти України продовжують надходити звернення громадян про проведення місцевими органами управління освітою державної атестації та перевірок закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти", - йдеться на Facebook-сторінці Державної служби якості освіти України.

Служба підкреслює, що державної атестації як форми державного контролю не існує.

"Ще раз звертаємо увагу на те, що державна атестація навчальних закладів як форма державного нагляду (контролю) не існує і правові наслідки її проведення відсутні. Наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2018 № 244 Порядок державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів визнаний таким, що втратив силу ", - пише ДСЯО.

При цьому замість державної атестації буде проводитися інституційний аудит - зовнішнє оцінювання освітньої діяльності школи.

"У школах України Службою та її територіальними органами буде здійснюватися інституційний аудит - зовнішнє оцінювання освітньої діяльності школи, заснований на фундаментальному вивченні освітніх і управлінських процесів. Аудит покликаний допомогти школам стати більш якісними і в подальшому сформувати і підтримувати культуру якості освіти, яка заснована на прозорості, інноваційності та партнерстві учасників освітнього процесу ", - йдеться в повідомленні служби.

Також ДСЯО додала, що завдання інституційного аудиту не тільки оцінювання якості освіти, а й надання рекомендацій для поліпшення роботи шкіл.

"Завдання інституціонального аудиту є не тільки оцінка якості освітньої діяльності, а й надання навчальним закладам та їхнім засновникам рекомендацій щодо вдосконалення роботи шкіл", - зазначає служба.

Служба також відправила лист керівникам місцевих органів управління освітою та розмістила інформацію про "Інституційний аудит" на своєму офіційному сайті.

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