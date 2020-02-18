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Навчальний рік в Україні змінять через карантин: що чекає на школи

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В Україні школярам будуть продовжувати навчальний рік, щоб компенсувати час, пропущений ними через карантин. Дану норму містить новий закон, який має підписати президент Володимир Зеленський.

Про це розповіла в ефірі ObozTV народна депутатка від фракції "Слуга народу", членкиня парламентського комітету з питань освіти Юлія Гришина, коментуючи закінчення карантину в низці українських шкіл.

Гришина нагадала, що, відповідно до нинішнього закону про загальну середню освіту, навчальний рік у школах, незалежно від підпорядкування і форм власності, починається в День знань 1 вересня і завершується не пізніше 1 липня. Тривалість навчального дня, тижня, перерв, повністю регламентується самою установою середньої освіти в рамках часу, передбачених освітньою програмою.

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"Додається окремо в законодавстві, що організація навчального процесу не має призводити до перевантаження учнів і має забезпечувати безпечні та нешкідливі умови отримання освіти", – зазначила вона.

Також нардепка додала, що новий закон про загальну середню освіту зараз перебуває на підписі у президента.

"Там нічого докорінно не змінюється. Хіба що хочу звернути вашу увагу, що якщо старий закон встановлює тільки рамки – 1 вересня і 1 липня, то в новому законодавстві вже встановлено, що крім цього проміжку з 1 вересня по 1 липня, встановлюється кількість обов'язкових навчальних днів – 175", – розповіла Гришина.

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"Сьогодні учень навчається 175 днів, але коли карантин, не враховуються ці дні. А за новим законом обов'язково має бути продовжене навчання", – пояснила вона.

Навчальний рік в Україні змінять через карантин: що чекає на школи

akzent.zp.ua

Моя Школа OBOZREVATEL нагадує, що ухвалений Верховною Радою закон №0901 "Про повну загальну середню освіту" спрямовано на підпис президентові.

Закон впроваджує широкий перелік новацій. Зокрема, документ гарантує зарахування в початкову школу без конкурсів, передбачає додаткові надбавки вчителям, надає учням можливість вибору предметів. При цьому в законі обмежені в правах батьківські комітети і залишена лазівка для російської мови.

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Теми
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Особа
Юлія Гришина
Місце
Україна
Теги
школа шкільна реформа Партія Слуга народу
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