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Науковці порахували кількість слів в українській мові

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Науковці Інституту української мови Національної академії наук повідомили, що обсяг українського лексикону може сягати 1 млн слів.

Про це заявили у відповідь на запит УНН. Зазначається, що однотомний тлумачний “Словник української мови” 2016 року вміщує 165 тис. слів, а “Український лексикон кінця XVIII-початку XXI ст.: словник-індекс у 3-х томах” (2017) містить близько 300 тис. слів, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

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“Велику кількість слів уміщують словники українських говірок, термінологічні словники, словники мови письменників, українських соціальних і професійних жаргонів, історичні словники. У широкій часовій, територіальній, стильовій диференціації обсяг українського лексикону може сягати 1 млн слів”, – наголосили вчені.

Мовознавці зазначають, що будь-який словник спирається на певну джерельну основу – тексти. Також є чіткі критерії добору слів із цих текстів.

Науковці порахували кількість слів в українській мові

Науковці порахували кількість слів в українській мові

Укрінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше названо найпопулярніше слово 2019 року в Україні.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Місце
Україна
Теги
освіта Академія наук України українська мова
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Ирис Ирис
Ирис Ирис
Писали бы уже 3 млн. или 5 млн. В английском около 200 тыс. слов, в русском примерно столько же, а в украинском языке (на котором невозможно написать никакую техническую или научную документацию) 1 млн. Да уж!
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Ирис Ирис, миллион вариантов слова "хрю" и отдельно слово "САЛО"
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Цікаво, а яка кількість слів у "вєлікаго і магучего"?
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Тролики, ваша ж тєма!!!
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Poroshenko Petro, Самый, что не на есть настоящий, из которого вышел свино-собачий, путем слияния украинского и фоно-угорского, с добавлением фразеологизмов и матов от татар.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Мельничук Олександр, Что за тема и что за украинский язык?
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2
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