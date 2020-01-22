Науковці порахували кількість слів в українській мові

Науковці Інституту української мови Національної академії наук повідомили, що обсяг українського лексикону може сягати 1 млн слів.

Про це заявили у відповідь на запит УНН. Зазначається, що однотомний тлумачний “Словник української мови” 2016 року вміщує 165 тис. слів, а “Український лексикон кінця XVIII-початку XXI ст.: словник-індекс у 3-х томах” (2017) містить близько 300 тис. слів, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

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“Велику кількість слів уміщують словники українських говірок, термінологічні словники, словники мови письменників, українських соціальних і професійних жаргонів, історичні словники. У широкій часовій, територіальній, стильовій диференціації обсяг українського лексикону може сягати 1 млн слів”, – наголосили вчені.

Мовознавці зазначають, що будь-який словник спирається на певну джерельну основу – тексти. Також є чіткі критерії добору слів із цих текстів.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше названо найпопулярніше слово 2019 року в Україні.

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