Науковець розповіла, чому навчальний рік починається у вересні

У більшості країн навчальний рік починається у вересні, тому що це час, який найнесприятливіший для сільського господарства та промисловості.
Про це розповіла співробітник Англійської історичної асоціації – Паула Кітчінг, пише Освіторія з посиланням на BBC.
"Загалом, школа не була обов’язковою приблизно до кінця 19 століття, в той час діти працювали на полях і фабриках, як і їхні батьки. У зимові місяці було менше роботи, тому відсутність дітей протягом частини дня була прийнятною", – розповіла науковець.
За її словами, уже з кінця травня все частіше потрібно було обробляти землю, збирати фрукти та доглядати за худобою. старші діти та батьки займались фізичною працею, а молодші – допомагали по дому і доглядали за братами і сестрами.
Тому саме восени в дітей з'являвся час, щоб відвідувати школу.
Школярі
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