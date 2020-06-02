Наука генетика: основні поняття

Генетика – це вивчення генів і спадковості. Ця наука вивчає, як живі організми, включаючи людей, успадковують риси від батьків. Генетика вважається частиною науки про біологію. Вчених, які вивчають генетику, називають генетиками.

Гени – основні одиниці спадковості. Вони складаються з ДНК і є частиною більшої структури, яка називається хромосомою. Гени несуть інформацію, яка визначає, які характеристики успадковуються від батьків організму. Вони визначають колір волосся, зріст і колір очей. Детальніше про все, що може передатися від батьків новому організму, читайте в підручнику з біології за 9 клас Р.В. Шаламова.

Хромосоми

Хромосоми – це крихітні структури всередині клітин, виготовлені з ДНК і білка. Інформація всередині хромосом діє як рецепт, який розповідає клітинам про те, як функціонувати.

Відкрив хромосоми німецький вчений Вальтер Флеммінг. А термін “хромосома” запропонував у 1888 році Генріх Вальдейер.

Хромосома складається з вторинної перетяжки, хроматидів, первинної перетяжки та центромери. У людини є 46 хромосом у кожній клітині. Інші рослини і тварини мають різну кількість хромосом. Наприклад, горох має 14 хромосом, а слон – 56.

ДНК

Фактичні вказівки всередині хромосоми зберігаються у довгій молекулі, що називається ДНК. ДНК означає дезоксирибонуклеїнова кислота. Це складні білки нуклеопротеїди. ДНК – основний носій інформації про будову і структурі білків організму.

ДНК – це справді довга молекула. В організмі людини їх дуже багато. Довжина однієї становить 7 см. Якби ви розгадали всі молекули ДНК у своєму тілі, вони кілька разів дотягнулися б до Сонця та назад.

ДНК procherk.info

Грегор Мендель

Грегор Мендель вважається батьком науки про генетику. Мендель був вченим протягом 1800-х років, який вивчав спадщину, експериментуючи з рослинами гороху у своєму саду. Своїми експериментами він зміг показати закономірності успадкування та довести, що риси були успадковані від батьків.

Цікаві факти про генетику:

Двоє людей зазвичай ділять близько 99,9% одного і того ж генетичного матеріалу. Саме 0,1% матеріалу робить їх різними.

Будову молекули ДНК відкрили вчені Френсіс Крик та Джеймс Уотсон.

Люди ділять близько 90% генетичного матеріалу з мишами і 98% з шимпанзе.

Майже в кожній клітині людського організму міститься повна копія геному людини.

Людина отримує 23 хромосоми від матері і 23 – від батька.

Деякі захворювання успадковуються через гени.

У майбутньому лікарі зможуть вилікувати захворювання, замінивши погану ДНК на хорошу. Для цього потрібно використовувати процес, який називається генною терапією.

Деякі успадковані ознаки визначаються безліччю різних генів.

Молекули ДНК мають специфічну форму, яку називають подвійною спіраллю.

Для узагальнення знань у школі часто дають задачі на моногібридне схрещення або повне домінування. Знайти задачі ви зможете в розділі ГДЗ та відповіді з біології за 9 клас, просто вказавши свій підручник або робочий зошит.

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