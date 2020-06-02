Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

Наука генетика: основні поняття

614
Читати матеріал російською

Генетика – це вивчення генів і спадковості. Ця наука вивчає, як живі організми, включаючи людей, успадковують риси від батьків. Генетика вважається частиною науки про біологію. Вчених, які вивчають генетику, називають генетиками.

Гени – основні одиниці спадковості. Вони складаються з ДНК і є частиною більшої структури, яка називається хромосомою. Гени несуть інформацію, яка визначає, які характеристики успадковуються від батьків організму. Вони визначають колір волосся, зріст і колір очей. Детальніше про все, що може передатися від батьків новому організму, читайте в підручнику з біології за 9 клас Р.В. Шаламова.

Хромосоми

Хромосоми – це крихітні структури всередині клітин, виготовлені з ДНК і білка. Інформація всередині хромосом діє як рецепт, який розповідає клітинам про те, як функціонувати.

Відкрив хромосоми німецький вчений Вальтер Флеммінг. А термін “хромосома” запропонував у 1888 році Генріх Вальдейер.

Хромосома складається з вторинної перетяжки, хроматидів, первинної перетяжки та центромери. У людини є 46 хромосом у кожній клітині. Інші рослини і тварини мають різну кількість хромосом. Наприклад, горох має 14 хромосом, а слон – 56.

ДНК

Фактичні вказівки всередині хромосоми зберігаються у довгій молекулі, що називається ДНК. ДНК означає дезоксирибонуклеїнова кислота. Це складні білки нуклеопротеїди. ДНК – основний носій інформації про будову і структурі білків організму.

ДНК – це справді довга молекула. В організмі людини їх дуже багато. Довжина однієї становить 7 см. Якби ви розгадали всі молекули ДНК у своєму тілі, вони кілька разів дотягнулися б до Сонця та назад.

ДНК

ДНК

procherk.info

Грегор Мендель

Грегор Мендель вважається батьком науки про генетику. Мендель був вченим протягом 1800-х років, який вивчав спадщину, експериментуючи з рослинами гороху у своєму саду. Своїми експериментами він зміг показати закономірності успадкування та довести, що риси були успадковані від батьків.

Цікаві факти про генетику:

  • Двоє людей зазвичай ділять близько 99,9% одного і того ж генетичного матеріалу. Саме 0,1% матеріалу робить їх різними.

  • Будову молекули ДНК відкрили вчені Френсіс Крик та Джеймс Уотсон.

  • Люди ділять близько 90% генетичного матеріалу з мишами і 98% з шимпанзе.

  • Майже в кожній клітині людського організму міститься повна копія геному людини.

  • Людина отримує 23 хромосоми від матері і 23 – від батька.

  • Деякі захворювання успадковуються через гени.

  • У майбутньому лікарі зможуть вилікувати захворювання, замінивши погану ДНК на хорошу. Для цього потрібно використовувати процес, який називається генною терапією.

  • Деякі успадковані ознаки визначаються безліччю різних генів.

  • Молекули ДНК мають специфічну форму, яку називають подвійною спіраллю.

Для узагальнення знань у школі часто дають задачі на моногібридне схрещення або повне домінування. Знайти задачі ви зможете в розділі ГДЗ та відповіді з біології за 9 клас, просто вказавши свій підручник або робочий зошит.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Оксана Воля
Тег
біологія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Моя Школа