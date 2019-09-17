У школі №68 Одеси звільнили вчительку історії Людмилу Маріуцу, яка на уроках займалася російською пропагандою і навмисне нав'язувала дітям антиукраїнську позицію.

Про скандал, який спалахнув у навчальному закладі, написав на своїй сторінці у Facebook громадський активіст Дем'ян Ганул (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ви знаєте, про що розповідають вчителі на уроках історії в Одесі? Знайомтеся, Людмила Маріуца. Вона викладає історію в школі під номером 68 на вулиці Успенській, 58. Людмила замість навчального матеріалу розповідає учням, який я "нацист" та "ідіот", тому що посприяв звільненню зі школи в області любителя терориста Захарченка і "русского міра". Так, учитель історії в українській школі поділяє погляди фаната "ополченців" і антидержавних гасел", – обурився активіст.

За його словами, скандальна Маріуца була неодноразово помічена на сепаратистських мітингах, на яких скандують про "бандерівських бісів", нібито винних у трагедії 2 травня, а також називають Одесу "російським містом".

Що стосується самого відео, яке стало причиною звільнення вчительки-сепаратистки, то на ньому вона спотворює факти української історії, називаючи борців за незалежність "нацистами". Ролик зняв один з учнів школи, який дружить з активістом Ганулом.

Людмила Маріуца Скріншот відео

"Якщо зрадників, нацистів, злочинців ми будемо вважати героями?! На тому тижні за те, що в Градениці один учитель теж такі слова говорив, його позбавили роботи, звільнили! Прийшли активісти, Ганул цей ідіотський взагалі!" – заявила проросійськи налаштована вчителька.

Почувши від хлопця, що Ганул є його другом, вона вибухнула новою порцією обурень. "Це твій друг? Слухай, не ганьби себе такими друзями! Жах!" – викрикнула Маріуца.

Примітно, що скандал з сепаратисткою тут же взялися мусувати на російському пропагандистському телебаченні. Так, йому присвятили окремий сюжет в ефірі передачі "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1". Там звільнену вчительку спробували представити як жертву.

"Вчительку в Одесі вже другу за останні два місяці звільнили за те, що вона, по-перше, уроки вела російською (ви кажете, у вас це не заборонено), а також розповідала дітям, що Бандера – не українське герой. Взагалі не герой!" – обурилася одіозна путінська пропагандистка Ольга Скабєєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчителя трудового навчання Граденицької школи (Одеська область) Миколу Лисицю звільнили за те, що він у забороненій соціальній мережі висловлювався на підтримку Росії. Виявилося, що педагог вважав героєм терориста "ДНР" Олександра Захарченка і називав Одесу "російським містом".

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