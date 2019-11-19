Національний радіодиктант без помилок написали лише дві людини

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності, який відбувся 8 листопада до Дня української писемності та мови, не допустивши жодної помилки, написали тільки дві людини.

Усього тих, хто вирішив перевірити свої знання нового українського правопису, було понад тисячу. Про це розповіли співорганізатори диктанту Олександр Авраменко та Олена Зелінченко, передає "UА: Українське радіо".

За їхніми словами, цьогоріч переможців обирали в трьох номінаціях. Перше місце – зовсім без помилок, друге – написали цифри без лапок, третє – одна помилка.

Національний радіодиктант писали за новим українським правописом focus.ua

"Текст виявився складним, тому тільки два переможці, хоча торік було 311 робіт без єдиної помилки. Того разу можна було протягом двох днів піти до вченого, філолога, перевірити всі помилки, порадитися, а тут потрібно було за 15 хвилин надіслати свою роботу. Тому перевірити диктант було неможливо. Думаю, саме цим і пояснюється така кількість переможців", – поділився думкою автор диктанту Олександр Авраменко.

Зокрема, ними стали Роман Бабюк, а також шестикласниця із Закарпаття Анастасія Швець. Друге місце посіли 33 учасники, а третє – 31.

Як зазначив Авраменко, через те, що роботи надходили електронною поштою, було складно визначити всю географію диктанту 2019 року. Хоча найактивніші регіони таки вдалося з’ясувати.

"Це Київська область, місто Київ, Донецька і Львівська області", – зазначила Олена Зелінченко.

Крім цього, листи з роботами надсилали і з-за кордону: 14 – із Об'єднаних Арабських Еміратів, 5 – Латвії, 4 – Малайзії, 3 – Німеччини, 2 – Данії, а також по одному листу з Канади, Фінляндії, Норвегії, Сербії, Йорданії, Чехії, Ізраїлю, Франції, Польщі, Білорусі, Росії та Китаю.

Додамо, що з повним переліком переможців XIX Всеукраїнського диктанту національної єдності можна ознайомитися тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 листопада тисячі українців до Дня української писемності та мови написали Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Цьогоріч конкурс провели вже вдев'ятнадцяте. Основною локацією для диктанту стала Національна бібліотека імені Володимира Вернадського.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся