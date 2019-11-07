Настя Рибка виявилася вчителькою біології

Анастасія Вашкевич, також відома як Настя Рибка, під час інтерв'ю зізналася, що педагог за освітою, а також розповіла про те, чому вона балотується в парламент Білорусі.

News.tut.by опублікував інтерв'ю з Настею Вашкевич, в ході якого вона розповіла про систему освіти в Білорусі і заявила, що збирається балотуватися в парламент, щоб побороти численні проблеми в навчальній програмі.

news.tut.by

Скандально відома блогерша Настя Рибка - встигла побувати в тайській в'язниці, догодити в міжнародний скандал і написати "Щоденник зі зваблення Мільярдера ...", виявилася вчителькою біології. "Найсексуальніша професія в школі" - як сміється сама Анастасія.

"Я люблю дітей. Вони світлі, чи що. І у мене якось легко виходить йти з ними на контакт, пояснювати, я радію їхнім успіхам. Я б працювала в школі або в університеті, мені добре в таких місцях, і це дуже взаємна аудиторія. Але без грошей я не проживу, на жаль. так що ось, вчу дівчаток "- так Настя пояснює те, що не працює за фахом.

news.tut.by

На питання чому Анастасія хоче піти в парламент, вона сказала, що їй є, що передати людям. Вона впевнена, що білорусам потрібна людина, яку неможливо підкупити чи залякати.

Також Анастасія вважає, що освіта в Білорусі на правильному шляху, але її потрібно трохи змінити, щоб отримати кращий результат. Вона пояснює, що впровадивши західну систему, люди зможуть отримати більше можливостей.

"В Америці є купа виставок, коли люди в ігровій формі намагаються зрозуміти свою майбутню професію. Психологія править світом. У нас людей ділять на фізмат або літературу і мистецтво. Там набагато більше категорій. І ці категорії прив'язані до життя. Фізмат - клас, але куди я його, вибачте, засуну? Стану вчителькою в школі? Вибачте, але це зашквар. 200 баксів? Чому я буду за 200 баксів вчити дітей? У нас вчителі кричать на дітей. Вони не можуть пояснювати.

Зарплат немає у людей, вони не живуть. З одного боку, потрібні гроші, з іншого - покликання. У нас варіантів вчитися - три, а доріг - мільйон, і потрібно це людям показувати. Просто взяти західну систему освіти і впровадити її тут "- розповіла Анастасія журналістам.

В даний час Настя Рибка записала два музичних треки і приїхала до Мінська, щоб зняти кліп з відомим режисером.

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