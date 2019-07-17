"Нащо нам 300 вишів?" Вакарчук виступив із гучною ініціативою

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук наголосив на тому, що в Україні варто зменшити кількість закладів вищої освіти.

Як розповів музикант в інтерв'ю Громадському, у державі неефективно використовується величезна кількість коштів із бюджету, які йдуть на освіту.

"Нащо нам 300 вишів? Це бездумна трата грошей. Більшість із цих університетів є профанацією. Вони не відповідають викликам часу й насправді є тими установами, які просто доять наш бюджет. Замість цього потрібні 30 університетів, які давали б якісну освіту і держзамовлення на ті чи інші спеціальності", – сказав Вакарчук.

За його словами, тоді фінансування для вишів визначалося би чіткими і незалежними критеріями – індексом цитування вчених.

Питання платної чи безкоштовної вищої освіти, на думку лідера "Голосу", варто відкласти і наразі не замислюватись над цим.

"Думаю, на цьому етапі добре, що існує будь-яка можливість. Є діти в бідних сім'ях, які просто фізично не можуть собі дозволити навчатися в університетах за гроші, є талановиті люди, яким держава може допомогти", – наголосив він.

Святослав Вакарчук utro.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, за статистикою в Україні 241 порожній виш.

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