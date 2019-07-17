Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

"Нащо нам 300 вишів?" Вакарчук виступив із гучною ініціативою

3.8т Читати матеріал російською

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук наголосив на тому, що в Україні варто зменшити кількість закладів вищої освіти.

Як розповів музикант в інтерв'ю Громадському, у державі неефективно використовується величезна кількість коштів із бюджету, які йдуть на освіту.

"Нащо нам 300 вишів? Це бездумна трата грошей. Більшість із цих університетів є профанацією. Вони не відповідають викликам часу й насправді є тими установами, які просто доять наш бюджет. Замість цього потрібні 30 університетів, які давали б якісну освіту і держзамовлення на ті чи інші спеціальності", – сказав Вакарчук.

Новини
Вступна кампанія-2019: стали відомі найпопулярніші виші України

За його словами, тоді фінансування для вишів визначалося би чіткими і незалежними критеріями – індексом цитування вчених.

Питання платної чи безкоштовної вищої освіти, на думку лідера "Голосу", варто відкласти і наразі не замислюватись над цим.

"Думаю, на цьому етапі добре, що існує будь-яка можливість. Є діти в бідних сім'ях, які просто фізично не можуть собі дозволити навчатися в університетах за гроші, є талановиті люди, яким держава може допомогти", – наголосив він.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

utro.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, за статистикою в Україні 241 порожній виш.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Освіта в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Освіта в Україні
Особа
Святослав Вакарчук
Місце
Україна
Теги
освіта Партія Вакарчука "Голос"
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
14
3
Смішно
17
Цікаво
4
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Каипецкая Лидия
Каипецкая Лидия
Звідки ж воно таке розумне лізе?Лізе і лізе, ще й рота роззявляє.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Заборостроительный университет оставить надо))))))
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
Xоxлов Xoзяин
Xоxлов Xoзяин
Захаров Дмитрий, сантехнический с углублённым изучением польского языка
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Xоxлов Xoзяин
Xоxлов Xoзяин
Науки придумали кляты москали. Спражнему украынцу высшее образование не к чему. Ему надо только уметь убрать за курями да отличить их от гусей. .
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Xоxлов Xoзяин, ))))))) ахаха
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0