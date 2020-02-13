"Нас бояться": студенти з Азії заявили про паніку українців через коронавірус

Студенти з Азії поскаржилися на упереджене ставлення в Україні через коронавірус, хоч вони вже й не були декілька місяців вдома.

Дівчина з Китаю Шао Їнь Жу розповіла, що до них часто ставляться так, наче вони – вірус, йдеться в матеріалі BBC News Україна (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Зараз українці бояться не тільки китайців, а й японців, корейців. Я кореєць, але відчуваю, що багато людей мене уникають через те, що я здаюся китайцем. Коли я щось запитував в українців, то відчував, що вони трохи мене бояться", – розповів студент Якуб з Південної Кореї.

Проте іноземці наголосили, що не потрібно боятися принаймні тих китайців, які вже знаходяться в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у китайській провінції Хубей, де почався спалах коронавірусу, за минулу добу, 12 лютого, кількість заражених різко збільшилася на 15 тисяч. Таким чином, на даний момент зафіксовано 60 333 випадки.

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