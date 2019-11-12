"Народної любові шукати не буду!" Новосад категорично висловилася про закриття шкіл

Міністерка освіти Ганна Новосад заявила, що народної любові вона не шукатиме, тому малокомплектні школи все ж будуть закривати.

Як розповіла очільниця МОН в інтерв'ю "Цензор", в Україні надзвичайно велика кількість шкіл, які мають менше 50 дітей, пише OBOZREVATEL.

"От менше 30 дітей у цій країні мають 426 шкіл. З 15 400 шкіл загалом – це шалена цифра. І все було б нічого, нехай вони собі будуть маленькими – але такі школи дають погану якість освіти тим, хто там навчається", – наголосила Новосад.

За її словами, у дітей, які навчаються в малокомплектних школах, результати ЗНО 20-30% гірше, ніж у тих, хто навчається у великих навчальних закладах. Це відбувається за рахунок того, що один вчитель викладає кілька предметів, що не вистачає соціалізації.

"Ми передусім повинні ставити на головний план інтереси учня чи учениці, коли ми впроваджуємо ті чи інші речі. Для них краще навчатися у великій школі. Це показують дані, а не мої якісь вигадки. Тут я не шукатиму, як каже мій заступник, народної любові", – заявила Новосад.

На думку міністерки, покращити доступ до якісної освіти в регіонах можна тільки за рахунок опорних шкіл, в якій обладнане освітнє середовище, є кабінети, лабораторії, навчальні матеріали, фахові вчителі.

Новосад висловилася про закриття шкіл Українська правда

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Новосад запропонувала закрити школи і підняти зарплати вчителям.

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