Депутати від "Слуги народу" Максим Бужанський та "Опозиційної платформи – За життя" Олег Волошин зажадали повернути російську мову в школи України.

Нардепи подали в Раду законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про освіту", йдеться на сайті ВРУ.

Так, вони запропонували, щоб держава сприяла вивченню мов міжнародного спілкування, зокрема, англійської та російської мов, і щоб приватні освітні установи могли самі вибирати мову навчання.

"Особам, які належать до корінних народів або національних меншин України, гарантується право на навчання поряд із державною мовою, мовою відповідного корінного народу або національної меншини", – йдеться в повідомленні нардепів.

Проєкт 24 лютого надали для ознайомлення комітету з питань освіти, науки та інновацій. Нагадаємо, Новосад заявила, що з вересня 2020 року всі російськомовні школи здійснюватимуть освітній процес українською мовою.

Нардепи знову зажадали повернути російську мову в школи України

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ініціатором повернення російської мови в школи були депутати від фракції "ОПЗЖ" Наталія Королевська та Михайло Папієв. Проте Верховна Рада не підтримала скасування нового закону про середню освіту, який не передбачає існування російськомовних шкіл. Також OBOZREVATEL оприлюднив список "Слуг народу", які підтримали скасування нового закону про середню освіту, який передбачає тільки україномовні навчальні заклади.

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