"Нам такі й не снилися!" Мережу шокували премії для вчителів у Києві

У мережі оприлюднили документ з преміями для вчителів однієї зі шкіл Печерського району міста Києва з нагоди новорічних свят, де виплати коливаються від 2 до 25 тисяч гривень.
Фото документу розмістила у Facebook співзасновниця громадського об'єднання "БАТЬКИ SOS" Олена Парфьонова. За її словами, таку систему оплати праці педагогам варто змінювати, адже у ній прослідковується суб'єктивізм керівника навчального закладу (щоб переглянути документ, доскрольте до кінця сторінки).
"Це премії в одній столичній школі, але, як бачимо, дуже суб‘єктивне бачення керівника, залежно від ставлення до керівництва", – написала Парфьонова.
Премії в одній зі шкіл Києва
Facebook Алена Парфенова
Наприклад, вчитель хімії отримав 22 тисячі гривень, а історії – 2 200. Різні суми премій прослідковується навіть між однаковими посадами. Так, одному вчителю англійської мови виплатили 7 тисяч гривень, а іншому – 17 500. Мережу шокували такі суми.
Премії в одній зі шкіл Києва
Facebook Алена Парфенова
Премії в одній зі шкіл Києва
Facebook Алена Парфенова
Премії в одній зі шкіл Києва
Facebook Алена Парфенова
"Нам і не снилися такі суми", "Ну просто чудово. Так можна працювати", "А батьки, мабуть, на папір здають, на крейду", – написали в коментарях.
Скриншот коментарів
Скриншот коментарів
Скриншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кабмін ухвалив рішення не підвищувати зарплату вчителям у 2020 році.
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