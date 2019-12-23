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"Нам такі й не снилися!" Мережу шокували премії для вчителів у Києві

2.7т
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У мережі оприлюднили документ з преміями для вчителів однієї зі шкіл Печерського району міста Києва з нагоди новорічних свят, де виплати коливаються від 2 до 25 тисяч гривень.

Фото документу розмістила у Facebook співзасновниця громадського об'єднання "БАТЬКИ SOS" Олена Парфьонова. За її словами, таку систему оплати праці педагогам варто змінювати, адже у ній прослідковується суб'єктивізм керівника навчального закладу (щоб переглянути документ, доскрольте до кінця сторінки).

"Це премії в одній столичній школі, але, як бачимо, дуже суб‘єктивне бачення керівника, залежно від ставлення до керівництва", – написала Парфьонова.

Премії в одній зі шкіл Києва

Премії в одній зі шкіл Києва

Facebook Алена Парфенова

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Наприклад, вчитель хімії отримав 22 тисячі гривень, а історії – 2 200. Різні суми премій прослідковується навіть між однаковими посадами. Так, одному вчителю англійської мови виплатили 7 тисяч гривень, а іншому – 17 500. Мережу шокували такі суми.

Премії в одній зі шкіл Києва

Премії в одній зі шкіл Києва

Facebook Алена Парфенова

Премії в одній зі шкіл Києва

Премії в одній зі шкіл Києва

Facebook Алена Парфенова

Премії в одній зі шкіл Києва

Премії в одній зі шкіл Києва

Facebook Алена Парфенова

"Нам і не снилися такі суми", "Ну просто чудово. Так можна працювати", "А батьки, мабуть, на папір здають, на крейду", – написали в коментарях.

"Нам такі й не снилися!" Мережу шокували премії для вчителів у Києві

Скриншот коментарів

"Нам такі й не снилися!" Мережу шокували премії для вчителів у Києві

Скриншот коментарів

"Нам такі й не снилися!" Мережу шокували премії для вчителів у Києві

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кабмін ухвалив рішення не підвищувати зарплату вчителям у 2020 році.

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Автор
Оксана Воля
Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна Київ
Теги
школа викладач директор школи
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Комментарии на сайте не модерированы
Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Не любят в этой школе историю - учитель получил на уровне дворника, а уборщица в 3 раза больше. Чистота - залог здоровья.
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