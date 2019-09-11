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"Нам потрібна школа, а не обіцянки!" Під Офісом президента волиняни зібрались на мітинг

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Жителі села Стобихівка (Волинська область), які не пустили свої дітей 1-го вересня до аварійної школи, пікетують під Офісом президента і вимагають побудувати новий навчальний заклад.

Як повідомив на Facebook-сторінці громадський активіст Володимир Бут-Гусаїм, вже другий день волиняни перебувають у Києві і вимагають розблокувати будівництво школи в селі (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Президенте Володимир Зеленський, на сьогоднішній день, вашим Офісом було призупинено будівництва шкіл на Волині! Соціально-стратегічні об‘єкти будуються за кошти ДФРР", – написав Бут-Гусаїм.

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Також зазначається, що на сьогодні, 11 вересня, запланована у мітингувальників зустріч з міністром освіти Ганною Новосад.

Нагадаємо, у Стобихівці старе приміщення школи I-ІІ ступенів побудоване ще у 1974 році і розраховане лише на 70 учнів. Воно перебуває в аварійному стані. А сьогодні тут навчається понад 260 дітей.

Мітинг під Офісом президента

Мітинг під Офісом президента

Facebook Володимир Бут-Гусаїм

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Тернопільщині батьки школярів погрожують влаштувати "бойкот".

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Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна Луцьк
Теги
Офіс президента конфлікт в школі Волинь мітинг
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