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Наклали шви: "вчителька року" жорстоко побила третьокласника

2.4т
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У гімназії №71 міста Гомеля (Білорусь) педагогиня, яка отримала звання "Вчителька року", побила третьокласника так, що йому накладали шви.

Батьки розповіли, що жінка неодноразово била дітей. Проте керівництво школи ніби намагається все замовчати, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на місцеве видання "Сильні новини".

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Директорка наголосила на тому, що вчителька з великим педагогічним стажем, раніше скарг від батьків на неї не надходило. На даний момент "вчителька року" перебуває на лікарняному.

Батьки з журналістами спілкуватися бояться, тому що не хочуть, щоб їхні діти ставали жертвами цькування. Вони написали заяву, в гімназії був Слідчий комітет, проте тепер відомство справою вже не займається. Ніяку інформацію вони не захотіли повідомляти.

Наклали шви: "вчителька року" жорстоко побила третьокласника

Наклали шви: "вчителька року" жорстоко побила третьокласника

Politeka

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "вчителька року" зайнялась оральним сексом з учнем і здалася поліції.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Інциденти в школах
Місце
Білорусь Гомель
Теги
скандал в школе конфлікт в школі
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