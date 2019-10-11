Найстаріший педагог планети зворушив своєю історією

Найстаріший педагог планети, американець Генрі Дантон, відгуляв своє 100-річчя в березні 2019 року і продовжує вести заняття з балету в Університеті Белхейвен (штат Міссісіпі).

Окрім університетського хореографічного навантаження, Дантон окремо проводить балетні курси у сусідніх містах, пише Всеосвіта.

Американець щоденно зранку продовжує робити па зі стрічкою (класичні хореографічні вправи) та м’язовий самомасаж, заведений у танцорів балету. І все це натщесерце. Викладач вважає своїм рецептом довголіття спілкування з молоддю та безперервний оптимізм.

"Дантон – другий в історії за віком педагог. До Світових Рекордів Ґіннесса в категорії "найстаріший у світі викладач" поки що занесений інший довгожитель – австралієць Джеффрі Шнайдер, який вчителював до віку понад 101 рік", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рекорд України в категорії "найстаріший викладач" поки що посідає філолог Ілько Корунець, викладач теорії й практики перекладу з англійської мови, професор Київського національного лінгвістичного університету. Його педагогічний стаж тривав до листопаду минулого 2018 року, коли він відійшов у вічність у віці 96 років.

Генрі Дантон Всеосвіта

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