"Найскладніше в роботі – бути матір'ю": українців вразила відверта сповідь вчительки

Українців вразила історія вчительки з Харкова Галини Сищук про те, як важко бути відмінним педагогом і хорошою матір'ю.

Крик душі педагогиня опублікувала на Facebook-сторінці. Вона розповіла, що найскладніше в її роботі бути адекватною, врівноваженою, підтримуючою матір'ю, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Перша половина дня з легкістю проходить під девізом "це ж діти". Дітям потрібно бути шумними, активними та непосидючими. Я-вчителька розуміє дітей. А от Я-мати хоче тиші. Двоє шумних, активних, невгамонних теж діти (шепоче мій мозок). Та все моє Я прагне спокою", – наголосила Сищук.

У жінки постійно відбувається внутрішня боротьба. Як вчителька вона розуміє, що конфлікти потрібні, щоб діти вчилися знаходити спільну мову, але як мати – вона ненавидить конфлікти, тому що тоді емоційність бере верх.

"Я спланувала свій день так, щоб між спілкуванням з класом і спілкуванням з синами була пара годин для мене. У цей проміжок вкладаю походи на манікюр, гуляю по магазинах (це такий кайф не слідкувати, щоб нічого не потягнули і не розбили загребущі рученята), прислухаюся до своїх потреб", – додала вчителька.

"Найскладніше – бути мамою": українців вразила сповідь вчительки 24 канал

За її словами, важливо дозволяти собі відпочивати. Адже кожен потребує піклування. Проте рідні часто не бачать цього, тому потрібно вміти говорити відкрито про свої потреби.

"Здорова адекватна мати – центр добробуту родини. Здорова адекватна вчителька – центр обертання галактики. І це емоційне здоров'я та адекватність залежать тільки від нас. Просто необхідно це собі дозволити", – відзначила Сищук.

Користувачів соцмережі вразили слова жінки. У коментарях вчителі підтримали Сищук і писали, що вони намагаються розмежовувати в собі двох людей: маму і вчительку.

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось, як українського вчителя обурило те, що від педагогів вимагають всього, тому в них не має права на помилку.

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