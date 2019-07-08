Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/Новини Моя Школа

Наймолодший студент України потрапив у Вікіпедію: чим він особливий

2.4тЧитати матеріал російською

Наймолодший студент України Мирослав Корицький має власну сторінку у Вікіпедії, де розповідається, як він готувався до ЗНО за 5 місяців і екстерном закінчив 11 клас.

Як йдеться в сюжеті Т1, 17-річний хлопець навчається на другому курсі в Тернопільському національному економічному університеті на факультеті міжнародних відносин (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У статті Вікіпедії написана моя коротка біографія, розповідається, що відбувалось зі мною в 2017 році, як я готувався до ЗНО за 5 місяців і екстерном закінчив 11 клас", – розповів Корицький.

Новини
Вражає! Четверо однокласників із Луцька набрали максимальний бал на ЗНО

За словами юнака, створити статтю у Вікіпедії нелегко. Потрібно звірити усі посилання, достовірність і якість інформації. Тому те, що інформація з'явилась в онлайн-енциклопедії –заслуга благодійного фонду "Magnetic One".

Мирослав Корицький

Мирослав Корицький

Скріншот відео

Хлопець збирається продовжувати розвиватись через молодіжні програми та нові знайомства. А через пів року буде навчатись в Німеччині за своєю спеціальністю.

Мирослав Корицький

Мирослав Корицький

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Міносвіти розкрили подробиці ЗНО-2020 в Україні. Тестування проходитиме з 21 травня до 17 липня.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Освіта в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Освіта в Україні
Місце
УкраїнаТернопіль
Тег
ЗНО
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
7
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані