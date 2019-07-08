Наймолодший студент України потрапив у Вікіпедію: чим він особливий

Наймолодший студент України Мирослав Корицький має власну сторінку у Вікіпедії, де розповідається, як він готувався до ЗНО за 5 місяців і екстерном закінчив 11 клас.

Як йдеться в сюжеті Т1, 17-річний хлопець навчається на другому курсі в Тернопільському національному економічному університеті на факультеті міжнародних відносин (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У статті Вікіпедії написана моя коротка біографія, розповідається, що відбувалось зі мною в 2017 році, як я готувався до ЗНО за 5 місяців і екстерном закінчив 11 клас", – розповів Корицький.

За словами юнака, створити статтю у Вікіпедії нелегко. Потрібно звірити усі посилання, достовірність і якість інформації. Тому те, що інформація з'явилась в онлайн-енциклопедії –заслуга благодійного фонду "Magnetic One".

Мирослав Корицький Скріншот відео

Хлопець збирається продовжувати розвиватись через молодіжні програми та нові знайомства. А через пів року буде навчатись в Німеччині за своєю спеціальністю.

Мирослав Корицький Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Міносвіти розкрили подробиці ЗНО-2020 в Україні. Тестування проходитиме з 21 травня до 17 липня.

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