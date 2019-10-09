Найкращу вчительку України в рідній школі оригінально привітали з перемогою

Вчительку Наталію Кідалову, яка стала тріумфатором премії Global Teacher Prize Ukraine 2019, в її рідній спеціалізованій школі №23 міста Мелітополя Запорізької області оригінально привітали з перемогою.

Коли освітянка зайшла в коридор навчального закладу, то школярі одразу їй почали вручати по дорозі незвичайні яблука: на паперових листочках плодів були написані слова: "Надихаємося", "Захоплюємося", "Радіємо", "Любимо", пише Mltpl.city (щоб переглянути фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ми дивилися церемонію всією сім'єю, і не тільки власною, а й усією шкільною сім'єю, кожен на телефоні був, стежили з того моменту, як вона вийшла з машини і до фіналу", – розповіла директор школи Олена Тюріна.

Кідалова, ледве стримуючи сльози, подякувала колегам і школярам за теплий прийом.

"Я дякую вам всім, я вас всіх люблю! Цей приз я принесла з собою, він буде знаходитися в школі. Я впевнена: якби я вчилась не в цій школі, якби я прийшла працювати не в цю школу і мене вчили не мої вчителі, і в мене були інші учні, ніж є зараз, не було б цієї нагороди і цієї премії! Тому це все завдяки вам, бо вчитель є завдяки учням, колегам, школі", – наголосила Кідалова.

У школі Кідалову привітали з перемогою mltpl.city

Вчительку привітали яблуками mltpl.city

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчителька потужно звернулася до українців.

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