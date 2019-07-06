Найкращі друзі: кумедні фото дітей з їхніми чотирилапими улюбленцями

Діти і домашні тварини часто знаходять спільну мову. Норовливі кішки і суворі собаки перетворюються в найніжніших і дбайливих нянь, як тільки в будинку з'являється дитина.

"Наші діти" оприлюднили фотографії на яких показано, як дружно і приємно вони проводять час разом (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Добре, коли поруч є друг, навіть якщо у нього є шерсть, і він не говорить людською мовою. Ще краще, коли він є з самого дитинства! І малюки з цієї фотоколекції з цим точно погодяться", – йдеться в повідомленні.

Діти і домашні тварини nashideti.temaretik.com

Діти і домашні тварини nashideti.temaretik.com

Діти і домашні тварини nashideti.temaretik.com

Діти і домашні тварини nashideti.temaretik.com

Діти і домашні тварини nashideti.temaretik.com

Діти і домашні тварини nashideti.temaretik.com

Діти і домашні тварини nashideti.temaretik.com

Діти і домашні тварини nashideti.temaretik.com

Діти і домашні тварини nashideti.temaretik.com

Діти і домашні тварини nashideti.temaretik.com

Діти і домашні тварини nashideti.temaretik.com

Діти і домашні тварини nashideti.temaretik.com

Діти і домашні тварини nashideti.temaretik.com

Діти і домашні тварини nashideti.temaretik.com

Діти і домашні тварини nashideti.temaretik.com

Діти і домашні тварини nashideti.temaretik.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось, що робити вчителю під час відпустки.

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