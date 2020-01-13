Найактивніші регіони та популярні предмети: з'явилися цікаві дані про пробне ЗНО-2020

Найактивніше реєструються на пробне зовнішнє незалежне оцінювання в 2020 році в Києві, Дніпропетровській та Львівській областях.

Такі дані подали регіональні центри оцінювання якості освіти станом на 10 січня. Так, сформовано 74 057 заявок на участь у пробному ЗНО, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Оплачено проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання з 18 623 тестувань. Більшість (8 223 людей) виявила бажання складати тестування з двох предметів", – йдеться в повідомленні.

Найбільше майбутні абітурієнти та випускники шкіл обирали пробні тестування з української мови та літератури – 37 435, математики – 14 020, англійської мови – 10 541, історії України – 7 034.

Слід зазначити, що реєстрація на пробне ЗНО триватиме до 24 січня. Нагадаємо, вартість складе від 138 до 150 гривень залежно від регіону.

Пробне ЗНО з української мови і літератури відбудеться 21 березня; з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) – 28 березня. У день проведення тестування кожний зареєстрований учасник може пройти тест з одного навчального предмета.

З'явилися цікаві дані про пробне ЗНО-2020 osvita.smr.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні вказали на проблеми пробного ЗНО.

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