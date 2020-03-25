На Житомирщині засудили матір за аморальну поведінку сина-школяра

У місті Овруч Житомирської області засудили матір шестикласника, який справляв нужду на підвіконня, вимагав гроші в інших дітей та поводився непристойно з дівчатами.

Як йдеться в постанові Овруцького районного суду, жінка вважає, що до її сина вчителі упереджено ставляться, бо вона свої обов'язки щодо виховання хлопчика виконує, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"12 грудня 2019 року учень 6-го класу Бігунської школи вчинив хуліганські дії у шкільному туалеті, справивши природні потреби на підвіконня. Таким чином його мати вчинила адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст.184 КУпАП", – йдеться у матеріалах суду.

На Житомирщині засудили матір школяра, який справив нужду на шкільне підвіконня

Директор школи пояснив, що в хлопця ще з молодших класів були проблеми з поведінкою. Його слова підтвердив класний керівник шестикласника. За його словами, хлопець заважає вчителям проводити уроки, здійснює непристойні дії стосовно дівчат, вимагає гроші у дітей.

"Мати на зауваження не звертала уваги, вживала ненормативну лексику та ображала вчителів, а щодо сина ніяких заходів не вживала. Натомість сама телефонувала класному керівнику та погрожувала", – розповів один з учителів.

Тому суд постановив визнати жінку винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.184 КУпАП, і застосувати до неї адміністративне стягнення у виді попередження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Миколаївщині школяр піде під суд за булінг вчительки.

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