На Житомирщині вчителька відправила оголене фото у Viber-групу: суд покарав "хуліганку"

У Попільнянському районі Житомирської області суд оштрафував вчительку однієї з сільських шкіл за публікацію в Viber-групі свого знімка в оголеному вигляді.

Постанова опублікована в Єдиному державному реєстрі судових рішень, справу кваліфікували як дрібне хуліганство й оштрафували жінку на 51 гривню.

Вчителька визнала свою провину і пояснила, що випадково відправила фото в групу і хотіла відправити її дочці "з метою отримання консультації у лікаря про проведення медичного втручання".

Ілюстрація gurugadgets.ru

Як писав OBOZREVATEL, раніше на уроці історії для українських п'ятикласників учителька проєкту "Всеукраїнська школа онлайн" одягла на голову каструлю, розповідаючи про події Революції Гідності.