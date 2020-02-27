Бердичівський міськрайонний суд відправив під домашній арешт двох 14-річних школярок, які побили через хлопця свою ровесницю в селі Хажин Житомирської області.

Третій дівчині, яка теж брала участь в побитті, покарання ще не обрали. Після бійки потерпіла опинилася в лікарні, повідомили в пресслужбі суду.

Так, неповнолітнім кривдницям заборонили залишати своє житло з 17:00 до 07:00 наступної доби впродовж 60 днів. У суді також розповіли, що били потерпілу в приміщенні сільської розваленої лазні.

Новини На Черкащині школярі побили однокласника на очах у вчителя

Слід зазначити, що учасниці проживають в селі Хажин, що на Житомирщині, і Жежелів Вінницької області. Усі вони знайомі та підтримували стосунки, хоча навчаються в різних школах.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 лютого неповнолітні вчинили хуліганські дії відносно неповнолітньої, які полягали у нанесенні тілесних ушкоджень з метою приниження її особистості шляхом фіксування її побиття на відеокамеру мобільного телефону та подальшого поширення в соцмережах", – йдеться в повідомленні суду.

На Житомирщині суд покарав школярок, які жорстоко побили ровесницю Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, між школярками виник конфлікт через хлопця. За день до інциденту три дівчинки призначили зустріч іншій нібито для розмови. Дівчинку жорстоко побили, зняли все на відео і виклали в соцмережі. На кадрах видно, як потерпілу лупцювали по обличчю і по нирках. Проте зараз відео вже видалили.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал