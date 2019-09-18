На Закарпатті працівники управління освіти масово звільняються: у чому справа

Працівники управління освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА (Закарпатська область) масово пишуть заяви на звільнення через ліквідацію структури.

Освітянам районна державна адміністрація не надала жодних офіційних гарантій щодо подальшого працевлаштування. Хоч і процес ліквідації структури був запущений ще 6 вересня, пишуть Новини Закарпаття (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Добре обміркувавши, працівниками було прийнято нелегке рішення – шукати роботу в інших закладах чи установах, де цінуватиметься саме професіоналізм працівників, а не їх прихильність до тої чи іншої влади", – написали в заяві на звільнення освітяни.

Працівники управління наголосили, що безпідставні звинувачення, наклепи, моральний тиск призвели до того, що їм стало неможливо працювати в таких обставинах.

Заяви на звільнення Новини Закарпаття

Заяви на звільнення Новини Закарпаття

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