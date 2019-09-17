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На Закарпатті першокласник провалився у вигрібну яму шкільного туалету

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У селі Забрідь (Закарпатська область) першокласник впав у вигрібну яму шкільного вуличного туалету. Хлопчик ледь не покалічився і зазнав психологічної травми.

Як повідомляється у сюжеті Факти ICTV, з фекалій першокласника витягли вчителі. Школярі розповідають, що хлопчик був практично увесь брудний та дуже плакав (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Мати учня, який постраждав, працює вчителькою у цій школі. Вона розповіла, що дитина не впала у яму, лише забруднила взуття в нечистотах. Так вважають інші вчителі та директор школи.

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"У школі навіть немає приміщення, яке можна переробити на внутрішній туалет. Ми не маємо такої можливості", – зазначила директор Забрідської ЗОШ Галина Федина.

Зазначається, що у вбиральні хлопців чотири кабінки, одна з них – без дверей, а на інших вони не зачиняються. Батьки учнів обурені і бояться, що їхні діти також можуть опинитись в такій ситуації.

Туалет у Забрідській школі

Туалет у Забрідській школі

Скріншот

Туалет у Забрідській школі

Туалет у Забрідській школі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Тернопільщині діти бояться ходити до шкільного туалету.

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Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна Ужгород
Теги
скандал в школе дитина
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
как так то? На Окраине же нет выгребных ям )))))))))))))))
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Слава украине!
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70rus xxx
70rus xxx
В Европах везде так
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