На Закарпатті першокласник провалився у вигрібну яму шкільного туалету

У селі Забрідь (Закарпатська область) першокласник впав у вигрібну яму шкільного вуличного туалету. Хлопчик ледь не покалічився і зазнав психологічної травми.

Як повідомляється у сюжеті Факти ICTV, з фекалій першокласника витягли вчителі. Школярі розповідають, що хлопчик був практично увесь брудний та дуже плакав (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Мати учня, який постраждав, працює вчителькою у цій школі. Вона розповіла, що дитина не впала у яму, лише забруднила взуття в нечистотах. Так вважають інші вчителі та директор школи.

"У школі навіть немає приміщення, яке можна переробити на внутрішній туалет. Ми не маємо такої можливості", – зазначила директор Забрідської ЗОШ Галина Федина.

Зазначається, що у вбиральні хлопців чотири кабінки, одна з них – без дверей, а на інших вони не зачиняються. Батьки учнів обурені і бояться, що їхні діти також можуть опинитись в такій ситуації.

Туалет у Забрідській школі Скріншот

Туалет у Забрідській школі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Тернопільщині діти бояться ходити до шкільного туалету.

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