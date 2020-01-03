"На вас заробляють гроші!" В Україні вказали на проблеми пробного ЗНО

Колишній директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук запропонував скасувати пробне ЗНО, тому що воно не несе ніякої користі для його учасників.

Як написав педагог на Facebook-сторінці, пробне ЗНО придумали для абітурієнтів, яким ця процедура тоді була новою і незнайомою, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"За роки, що пройшли, з процедурою проведення ЗНО не знайомі лише немовлята. Виникає питання: "То який сенс у проведенні пробного?" Відповідаю, що сенс один – дати можливість регіональним центрам оцінювання якості освіти заробити гроші", – пояснив Лікарчук.

За його словами, завдання для пробного ЗНО переважно добираються із тестів минулих років. Крім того, під час пробного тестування не дотримуються деяких технологічних моментів, включаючи методику визначення результатів, які є важливими для забезпечення об’єктивності оцінювання.

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Тому Лікарчук запропонував скасувати пробне ЗНО, а натомість запровадити практику складання зовнішнього незалежного оцінювання з кожного предмету упродовж року кілька разів. Один раз – за кошти бюджету, а потім – за кошти абітурієнтів.

"Результати усіх кількох ЗНО повинні бути рівноцінними. Абітурієнт повинен отримати право подавати до приймальної комісії результат того ЗНО, який він вважає найкращим із кількох. Така система буде набагато справедливішою і психологічно комфортнішою для абітурієнтів. Щоправда, вона буде набагато складнішою для організаторів зовнішнього оцінювання. Але хто про тих абітурієнтів думає? Важливіше – не напружувати організаторів", – додав Лікарчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лікарчук підбив підсумки 2019 року в освіті.

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