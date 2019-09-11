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"На трьох – два ліжка": у мережі показали жахливий стан гуртожитку відомого в Україні вишу

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У мережі показали жахливий стан кімнат в гуртожитку популярного київського вишу – Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Житло для студентів знаходиться в жалюгідному стані. На відео, яке опублікували в Facebook, видно стару зіпсовану підлогу, двері без ручок, стелю в плісняві та люстру, яка ледь тримається (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Також повідомляється, що в кімнаті повинно жити троє студентів, проте є тільки одне двоярусне ліжко.

Гуртожиток КПІ

Гуртожиток КПІ

Скріншот відео

Гуртожиток КПІ

Гуртожиток КПІ

Скріншот відео

Новини
Несподівані речі, які знадобляться в гуртожитку

"Прошу, зверніть увагу! Це гуртожиток КПІ, такі кімнати видали першому курсу, оплата 860 гривень на місяць. Навчання на контракті. Це не людські умови!", – зазначила автор посту Тетяна Чайка.

У коментарях користувачі шоковані таким станом гуртожитку і зазначають, що студенти, які платять за навчання та ще й окремо за кімнату, повинні жити не в "сараї з пліснявою та грибком".

"На трьох – два ліжка": у мережі показали жахливий стан гуртожитку відомого в Україні вишу

Скріншот коментарів

"На трьох – два ліжка": у мережі показали жахливий стан гуртожитку відомого в Україні вишу

Скріншот коментарів

"На трьох – два ліжка": у мережі показали жахливий стан гуртожитку відомого в Україні вишу

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, жахливий стан гуртожитку в Миколаєві обурив мережу.

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Тема
Освіта в Україні
Місце
Україна Київ
Теги
освіта КПІ
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Це ви ще запаху не відчуваєте...
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Serov Oleg
Serov Oleg
Станкевичус Лілія, нюхала,шпрота?
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