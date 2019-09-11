"На трьох – два ліжка": у мережі показали жахливий стан гуртожитку відомого в Україні вишу

У мережі показали жахливий стан кімнат в гуртожитку популярного київського вишу – Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Житло для студентів знаходиться в жалюгідному стані. На відео, яке опублікували в Facebook, видно стару зіпсовану підлогу, двері без ручок, стелю в плісняві та люстру, яка ледь тримається (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Також повідомляється, що в кімнаті повинно жити троє студентів, проте є тільки одне двоярусне ліжко.

Гуртожиток КПІ Скріншот відео

Гуртожиток КПІ Скріншот відео

"Прошу, зверніть увагу! Це гуртожиток КПІ, такі кімнати видали першому курсу, оплата 860 гривень на місяць. Навчання на контракті. Це не людські умови!", – зазначила автор посту Тетяна Чайка.

У коментарях користувачі шоковані таким станом гуртожитку і зазначають, що студенти, які платять за навчання та ще й окремо за кімнату, повинні жити не в "сараї з пліснявою та грибком".

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, жахливий стан гуртожитку в Миколаєві обурив мережу.

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