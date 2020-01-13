На Тернопільщині зацькували вчителів, що поскаржилися владі на зарплати

Вчителів Нападівської школи Тернопільської області зацькували, тому що вони поскаржилися на "гарячу лінію" урядового порталу на несвоєчасну виплату зарплати.

Після дзвінка прийшов наказ провести службову перевірку, чому вчителі телефонували в робочий час, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на "20 хвилин".

У грудні 2019 року терпець кількох педагогів увірвався, тому що ще очікують на зарплату за листопад, і вони зателефонували на урядову "гарячу лінію".

За словами педагогів, за скарги на них почали тиснути. Поскаржилися владі одразу кілька вчителів. Дзвінок зафіксували о 9:26, а урок мав початися о 9:25. Тому до директора Борсуківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів, у підпорядкуванні якого є Нападівська школа, з відділу освіти ОТГ прийшов наказ про проведення службової перевірки, чому вчителька зателефонувала під час проведення уроку.

"Тоді урок ще не розпочався. Дзвінка ще не було. Наш шкільний годинник трохи відстає. Телефонувала я раніше, до початку уроку, але довелося чекати на лінії звільнення оператора", – пояснила Бородачук.

Проблеми не тільки з несвоєчасною виплатою зарплати, а і з низькою надбавкою за престижність – всього 5%. Вона мала б бути 20%, однак виплачують мінімум.

"Ніяких доган та проблем у вчителів через дзвінок на урядову лінію не буде. Не думаю, що лише у нас є така проблема з виплатами. Грошей на зарплати не вистачає, тому, на жаль, таке стається", – прокоментував директор Борсуківської школи Олег Тимошенко.

На Тернополі зацькували вчителів, що поскаржилися владі Etcetera Media

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, скільки матимуть днів відпустки вчителі і викладачі в Україні.

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