На Тернопільщині забили на сполох через небезпечний грибок у школі

У Лановецькій школі №1 (Тернопільська область) під час капітального ремонту спортзалу встановили старі дошки, уражені грибком.

Як розповіла місцева жителька Оксана Жмака у Facebook, вартість ремонту становила понад 1,5 млн грн. За цю суму підрядник повинен був тільки відремонтувати підлогу, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Дошки тільки після "наполягання" дирекції школи були демонтовані і відправлені на сушку. Але їх після цього хочуть застелити назад! Невже таким методом можна цей грибок вбити? Батьки проти цього", – обурилася Жмака.

За її словами, у спортзалі перебувати неможливо через туман, який виник внаслідок грибка і негативно вплинув на самопочуття жінки. Проте підрядник своєї вини не визнав, а звинуватив у всьому дирекцію школи.

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На думку жінки, місцевий відділ освіти намагається нераціонально використати виділені кошти і зробити неякісний ремонт. Адже попри велику суму, підрядника вибрали поза конкурсом.

"Батьки хочуть щоб відділ освіти був ініціатором призначення експертизи балок (лаг), які залишились.Також ми хочемо негайного демонтажу цих балок, оскільки вони несуть загрозу здоров'ю учням і вчителям школи", – додала Жмака.

Старі дошки, вкриті грибком Facebook Оксана Жмака

Старі дошки, вкриті грибком Facebook Оксана Жмака

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Прикарпатті виник скандал через грибок і зірвану підлогу в школі.

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