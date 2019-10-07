На Тернопільщині намагаються незаконно закрити школу: розгорівся скандал

У селі Підлісне Тернопільської області районне керівництво освіти за півтора тижні до початку поточного навчального року вирішило закрити школу з порушенням закону.

Згідно з наказом чиновників, орієнтовно 50 школярів щодня мають подорожувати за знаннями до сусіднього села на відстані 10 кілометрів. Тому батьки виступили проти закриття, йдеться в сюжеті Т1 Новини (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

У невизначеному стані і вчителі, і школярі вже майже місяць. Педагоги не ходять на уроки й чекають, поки їх оформлять на нову роботу, а діти тиняються вулицями.

Олег Джуман, директор навчального закладу в селі Городенка, куди хотіли відправити дітей на з Підлісного, розповів, що для підвозу учнів чиновники навіть транспорт надали – стару "Газель".

Керівник департаменту освіти Тернопільської облдержадміністрації повідомив, що школу намагаються закрити з порушенням закону. За його словами, районні чиновники не мали права за два тижні до початку навчання видавати розпорядження про припинення навчання в освітній установі.

"Педагоги не були попереджені про можливе звільнення або зміну істотних умов праці, тому вони спокійно можуть подавати до суду. Наступне питання довозу. Це мали проводитися наради, бесіди, де батьки вбачають навчання своїх дітей", – розповіла начальниця управління освіти й науки Тернопільської ОДА Ольга Хома.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністерка освіти розповіла, скільки шкіл в Україні не мають інтернету.

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