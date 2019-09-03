На Тернопільщині діти бояться ходити до шкільного туалету: у чому річ

У Бучачі (Тернопільська область) діти відмовляються ходити до туалету ЗОШ №2 через відсутність перегородок у шкільній вбиральні.

Про проблему розповів батько учениці Олег Кулик у соцмережі Facebook. За його словами, дитина не хоче іти до школи, бо соромиться ходити в туалет, який не відповідає державним стандартам, пишуть Тернополяни (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Туалет обладнаний чашами генуя. Право на приватність є базовим правом людини, а питання облаштування шкільного туалету – це не тільки питання санітарних норм, а передусім питання людської гідності. Адже шкільні туалети потенційно є простором шкільного цькування", – зазначив Кулик.

Скріншот Facebook-групи "Бучацькі справи"

Скріншот Facebook-групи "Бучацькі справи"

Дівчинка також розповіла батьку, що багато її друзів не ходять до шкільних туалетів або намагаються це робити під час уроку. Тоді буде велика ймовірність, що у вбиральні вони будуть самі. Дехто із учнів за потреби на перерві намагається скористатись туалетом Бучацького ліцею, який розташований на третьому поверсі школи №2.

Начальниця обласного управління освіти і науки Ольга Хома зазначила, що кошти на облаштування внутрішніх вбиралень надійшли на місцевий відділ освіти, який мав би розподілити їх по школах, де є проблемні туалети.

Туалет Бучацької школи №2 Facebook Олег Кулик

Туалет Бучацької школи №2 Facebook Олег Кулик

Туалет Бучацької школи №2 Facebook Олег Кулик

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо регіони України з найбільшою кількістю аварійних шкіл.

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