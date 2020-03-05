У місті Путивль Сумської області в школі-інтернаті один учень жорстоко побив свого ровесника, а інший знімав все на відео.

Про інцидент, який трапився 26 лютого, розповів користувач Aleksandr Vint у Facebook-групі "Путивль". Як стало відомо, учасникам бійки 11-12 років, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Сильні удари проводилися ногами по голові, по ребрах, нирках та інших життєво важливих частинах тіла. А також, стрибки "з розгону", а потім удари по тим же частинах тіла. Знімав на камеру саме той хлопець, який попросив товариша побити учня", – розповів чоловік.

Вчителі не відреагували: на Сумщині в інтернаті жорстоко побили дитину Скріншот відео

Бійка школярів у Путивлі Сумської області Скріншот відео

За його словами, вихователі та вчителі бачили, що відбувається, проте ніяк не відреагували. Коли потерпілий прийшов до медсестри в медпункт, та йому сказала, що нічим не зможе допомогти. Хоч і очевидці розповіли, що в дитини текла крова з носа, боліли ребра і нирки. Відео бійки можна переглянути за посиланням.

"Директорка, дізнавшись про ситуацію, сказала, чи можна якось домовитися і вирішити питання між собою. Батьки дитини, який попросив свого друга побити учня, запропонували фінансову допомогу в розмірі 500 грн. Але справа то не в грошах, а в моральному стані дитини на сьогоднішній день", – додав житель Путивля.

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Херсоні діти по-звірячому побили однокласника на камеру.

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