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На смартфони і школярів майже однаковий час: нове дослідження про батьків шокувало фахівців

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Дослідження показало, що дорослі люди витрачають приблизно по дві години й 17 хвилин свого вільного часу на телефон, а спілкування із власними дітьми займає трохи більше – дві години і 41 хвилину.

Відповідне дослідження провели в Америці, де опитали дві тисячі батьків, у яких діти у віці від 5 до 18 років. Деякі дорослі зізналися, що школярі час від часу просять їх відкласти телефон, пише Освіторія з посиланням на New York Post.

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"74% опитаних батьків сказали, що їх турбує, що їхні діти не випускають з рук телефони. При цьому 65% заявили, що ввели для них ліміт часу на смартфон", – йдеться в повідомленні.

Приблизно половина всіх учасників опитування повідомляли, що використовують телефон, щоб зайняти дитину (58%), в якості заохочення (53%) або просто, щоб заспокоїти або відволікти (52%). У половини опитаних дорослих навіть є цілком чіткі уявлення, чим би вони зайнялися з дітьми, якби відірвалися від своїх смартфонів. Вони освоїли б спільне хобі, більше б грали, гуляли і ходили в походи.

На смартфони і школярів майже однаковий час: нове дослідження про батьків шокувало фахівців

На смартфони і школярів майже однаковий час: нове дослідження про батьків шокувало фахівців

Педагогічна преса

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Тема
Батьки і діти
Теги
діти школа мобільний телефон
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