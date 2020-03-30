У Міністерстві освіти заявили про атаку на систему зовнішнього незалежного оцінювання з боку опонентів.

Про це повідомив у Facebook генеральний директор директорату вищої освіти МОН Олег Шаров. За його словами, відомству пропонували провести іспити в університетах замість ЗНО.

"Привіт підзабутим корупції на вступі, "решалам", натовпам та скупченості у приймальних комісіях, необхідності складання іспитів у кожному закладі, до якого подаються документи тощо", – відзначив Шаров.

На систему ЗНО влаштували атаку: у МОН забили на сполох

Також були пропозиції зарахувати абсолютно усіх бажаючих до вишів, а потім відрахувати зайвих під час сесії. Шаров зауважив, що в такому випадку прогнозується не тільки спалах корупції, але й погіршення якості навчання завдяки непідготовленим до цього студентам, загибель майже усіх закладів професійно-технічної освіти.

"Давайте готуватись до проведення ЗНО, тим більше, що наші вступники вже давно і старанно до нього готуються. ЗНО має високий рівень суспільної довіри. Водночас скористаємось нагодою для подальшої заміни процедур особистої участі вступників на електронні", – додав Шаров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у МОН назвали точні дати, коли проведуть ЗНО та вступну кампанію 2020.

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