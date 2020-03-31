На що скаржаться вчителі в Україні під час карантину: названо топ-5 проблем

Під час карантину в Україні вчителі найбільше скаржились на проблеми із зарплатою, на те, що їх змушують ходити на роботу та писати заяву на відпустку за власний рахунок.

Як повідомив у Facebook освітній омбудсмен Сергій Горбачов, найбільше повідомлень Служба отримала щодо порушення прав учителів, вихователів, викладачів, технічного персоналу закладів освіти. Проте вони не подавали офіційних звернень, бо боялися тиску, помсти, зменшення зарплати чи навіть звільнення, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

Загалом з 13 по 28 березня освітній омбудсмен отримав 168 звернень. Найбільше стосувалося відмови перевести працівників на гнучкий графік чи дистанційну роботу та примусу щодня бути присутніми на роботі – їх 43.

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"Практично така ж кількість повідомлень – 40 – стосувалася нарахування та виплат вчителям зарплати під час карантину. Як організувати дистанційне навчання з використанням відповідних технологій – з цією проблемою також зверталися як батьки, так і педагоги. Таких повідомлень ми отримали 13", – повідомив Горбачов.

Вчителів також масово примушували писати заяви на щорічну відпустку та відпустку за власний рахунок. Таких повідомлень – 31. Проте за словами омбудсмена, чимало ситуацій вже вирішено та освітні права відновлено.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилося роз'яснення, як оплатять роботу вчителів під час карантину.

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