На Рівненщині відчайдушні батьки заборонили сотням дітей ходити до школи

У селі Вири на Рівненщині батьки не пустили 600 дітей до школи і влаштували мітинг, тому що учні займаються в три зміни, а нову будівлю чиновники обіцяють вже вісім років.

Як йдеться в сюжеті ТСН, діти не відвідуватимуть уроки, поки місцева адміністрація не почне будувати нову школу, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Наразі школярі навчаються в будинку, призначеному для 200 дітей. Вчителі також втомилися чекати на нову будівлю. За їх словами, місце для занять шукають по всьому селу: у музеї, будинку культури, сільській раді.

Директорка школи Олена Вознюк розповіла, що в навчальному закладі працює 50 вчителів, які проводять на роботі по 12 годин на день. Остання зміна навчання закінчується увечері. Проте тоді діти вже майже не сприймають матеріал.

Заступник голови Рівненської обладміністрації Сергій Подолін заявив, що для будівництва школи потрібно 137 мільйонів гривень. Сподіваються підтримки від держави.

На Рівненщині батьки заборонили сотням дітей ходити до школи ТСН

"Ми плануємо розпочати підготовчі роботи в кінці цього року, готовий фінансувати й місцевий бюджет, а основне будівництво – з 2021 року, з весни", – заявив Подолін.

Жителі села не повірили черговим обіцянкам чиновників, тому пригрозили перекрити трасу, якщо їх не почують.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в селі Стобихівці на Волині батьки влаштували страйк і не пустять дітей навчатися, поки в селі не почнуть будувати нову школу.

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