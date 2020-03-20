На Рівненщині дітей спіймали на торгівлі саморобними масками під лікарнею

У Здолбунові Рівненської області школярі порушили умови карантину і під лікарнею продавали саморобні маски по 25 гривень.

Про це розповіла в Telegram-каналі ZDOLBUNiV місцева жителька Ірина Швець, яка стала очевидцем події. За її словами, хлопцям на вигляд 11-14 років, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

На Рівненщині дітей спіймали на торгівлі саморобними масками

Коли жінка запитала хлопців, чому вони не носять пов'язки і що вони взагалі роблять біля лікарні, то почула, що їм коронавірус не грозить. Місцева жителька також відзначила, що продавали школярі саморобні бинтові пов'язки.

"Через стан здоров'я я не дзвонила в поліцію, тому що вони б втекли і я б не змогла їх притримати, тому звернулася до медперсоналу лікарні! Шановні батьки! Ну хоч поцікавтеся, що ваші діти роблять на карантині!", – наголосила Швець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше окупанти в Криму змусили школярів розбирати автомат в ОЗК.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!