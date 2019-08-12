На Прикарпатті школярі навчатимуться в коридорах: у чому справа

У П'ядицькій школі-ліцеї (Івано-Франківська область) для учнів бракує класів. Старе приміщення відібрали під амбулаторію, а нове ще не добудували. Батьки обурені, адже деякі діти можуть навчатись у коридорах.

Як йдеться в сюжеті ТРК "РАІ", кошти на завершення ремонту є, проте роботи не йдуть (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ми не можемо допустити щоб діти вчилися у коридорах. Ми не будемо перекривати дороги, як інші села. Але хотіли б, щоб нам допомогли, щоб нарешті завершили цю школу", – розповіла мати учениці ліцею Світлана Яремчук.

За словами директора ліцею Віталія Костюка, якщо до 1 вересня не вдасться освоїти виділених 400 тисяч гривень, то один із класів може залишитися без кімнати.

"Ми залишилися без навчальних кабінетів. Також їдальня завалюється. Цього року один клас мав би навчатися на коридорі", – говорить директор.

Заступник голови П’ядицької ОТГ Олег Буда зазначив, що кошти почнуть освоювати вже цього тижня, починаючи з 12 серпня.

Батьки стверджують, якщо за три тижні ситуація не зміниться, вони та вчителі прийдуть до кабінетів чиновників.

Незавершений ремонт у школі Скріншот відео

П'ядицька школа Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі озеленять території і відремонтують школи.

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