На Прикарпатті для першачків закупили російські абетки: виник скандал

У Богородчанах (Івано-Франківська область) районне управління освіти закупило для учнів перших класів НУШ російські абетки та неякісні іграшки за ціною найдорожчих.

Про інцидент повідомила на Facebook-сторінці депутат Івано-Франківської обласної ради Марія Рудик. За її словами, жодної абетки українською мовою для усіх шкіл району не куплено, пише Малакава (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Також для школярів закупили неякісні іграшки за ціною найдорожчих, які є у продажі.

"Русифікацію в Богородчанському районі ексначальниця Богородчанського управління освіти Оксана Савчук вирішила запровадити починаючи з перших класів НУШ! Все це передала в школи району без накладних і будь-яких підтверджувальних документів!" – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дидактичні матеріали видали дітям на кожен клас по одному комплекту. І тільки у разі потреби зможуть видати окремо на кожного учня.

Для дітей закупили російські абетки Facebook Марія Рудик

Дітям видали китайські іграшки за ціною найдорожчих Facebook Марія Рудик

Дітям видали китайські іграшки за ціною найдорожчих Facebook Марія Рудик

Для дітей закупили російські абетки Facebook Марія Рудик

Малакава

Як повідомляв OBOZREVATEL, В Івано-Франківську кухарі виступили проти оновленого меню для школярів.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся