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На Прикарпатті для першачків закупили російські абетки: виник скандал

1.7т Читати матеріал російською

У Богородчанах (Івано-Франківська область) районне управління освіти закупило для учнів перших класів НУШ російські абетки та неякісні іграшки за ціною найдорожчих.

Про інцидент повідомила на Facebook-сторінці депутат Івано-Франківської обласної ради Марія Рудик. За її словами, жодної абетки українською мовою для усіх шкіл району не куплено, пише Малакава (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Також для школярів закупили неякісні іграшки за ціною найдорожчих, які є у продажі.

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"Русифікацію в Богородчанському районі ексначальниця Богородчанського управління освіти Оксана Савчук вирішила запровадити починаючи з перших класів НУШ! Все це передала в школи району без накладних і будь-яких підтверджувальних документів!" – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дидактичні матеріали видали дітям на кожен клас по одному комплекту. І тільки у разі потреби зможуть видати окремо на кожного учня.

Для дітей закупили російські абетки

Для дітей закупили російські абетки

Facebook Марія Рудик

Дітям видали китайські іграшки за ціною найдорожчих

Дітям видали китайські іграшки за ціною найдорожчих

Facebook Марія Рудик

Дітям видали китайські іграшки за ціною найдорожчих

Дітям видали китайські іграшки за ціною найдорожчих

Facebook Марія Рудик

Для дітей закупили російські абетки

Для дітей закупили російські абетки

Facebook Марія Рудик

На Прикарпатті для першачків закупили російські абетки: виник скандал

Малакава

Як повідомляв OBOZREVATEL, В Івано-Франківську кухарі виступили проти оновленого меню для школярів.

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Місце
Україна Івано-Франківськ
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Нехай ця начальниця зеків грамоті навчає, а вони її життю :-)
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
Ну напутали китайцы :) Им одна разница - что русская, что украинская. Да и вообще, кто этих круглоглазых там разберёт, все на одно лицо и кривулины вместо иероглифов ')
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Валевич Борис
Валевич Борис
те ФОП кто предложил чиновникам откат у тех и купили. Самое главное распилить деньги чиновников с барыгами, а патриотизм уже на втором месте
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