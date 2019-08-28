На Прикарпатті діти навчатимуться в сільраді та клубі: що трапилось

У селі Красноїлля Верховинського району (Івано-Франківська область) через виявлений грибок у школі 400 дітей навчатимуться у будівлі сільської ради, клубі та пришкільному інтернаті.

Як пише Укрінформ, пліснява в закладі з’явилася три роки тому, коли біля навчального корпусу вирили котлован. Тоді на ремонт школи і на будівництво її нового корпусу скерували кошти з держбюджету, але роботи так і не проводились (щоб переглянути фото школи, доскрольте до кінця сторінки).

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Директор Департаменту науки, освіти та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації Віктор Кімакович повідомив, що у 2019 році за кошти обласного та місцевого бюджету Верховинського району вдалося відновити покрівлю та зробити у школі водовідведення,

"До 1 вересня ремонтні роботи не завершать. Тому тут доведеться розпочати навчальний процес за межами школи", – розповів Кімакович.

Зазначається, що старшокласники навчатимуться на другому поверсі школи.

Школа у селі Красноїлля Скріншот сюжету ОТБ "Галичина"

Школа у селі Красноїлля Скріншот сюжету ОТБ "Галичина"

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